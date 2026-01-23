Sarıyer'e hiç yenilmediler: Servet Çetin Çorum'u bekliyor
Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer'e konuk olacak.
25 Ocak Pazar günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.
SERVET ÇETİN ÇORUM FK'YI BEKLİYOR
Kırmızı-siyahlı takım, Sarıyer ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Profesyonel liglerde 14. sezonunu geçiren Çorum FK, Sarıyer ile bugüne kadar karşılaştığı 6 maçta 3 galibiyet alırken 3 de beraberlik yaşadı ve rakibine karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.
Bu maçlarda Sarıyer filelerini 11 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 3 gol gördü.
Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, bu seriyi bitirmek için Çorum FK maçını beklemeye geçti.
SON OYNANAN MAÇI 2-1 KAZANDI
Çorum FK ve Sarıyer, son olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde karşı karşıya geldi.
Rakibine 2 gol atan Çorum FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
- 22 Ağustos 2025: Çorum FK 2-1 Sarıyer
- 27 Şubat 2022: Sarıyer 1-1 Çorum FK
- 23 Ekim 2021: Çorum FK 5-0 Sarıyer
- 8 Mayıs 2021: Çorum FK 0-0 Sarıyer
- 6 Ocak 2021: Sarıyer 1-1 Çorum FK
- 23 Kasım 2019: Sarıyer 0-2 Çorum FK