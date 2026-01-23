Sarıyer'e hiç yenilmediler: Servet Çetin Çorum'u bekliyor

Sarıyer'e hiç yenilmediler: Servet Çetin Çorum'u bekliyor
Yayınlanma:
1. Lig'de Sarıyer deplasmanına çıkacak olan Çorum FK, rakibi ile 6 kez karşı karşıya geldi. Çorum FK, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 3 de beraberlik yaşadı ve rakibine hiç kaybetmedi. Bu seriyi bitirmek isteyen Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, Çorum ekibini beklemeye geçti.

Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer'e konuk olacak.
25 Ocak Pazar günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

SERVET ÇETİN ÇORUM FK'YI BEKLİYOR

Kırmızı-siyahlı takım, Sarıyer ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Profesyonel liglerde 14. sezonunu geçiren Çorum FK, Sarıyer ile bugüne kadar karşılaştığı 6 maçta 3 galibiyet alırken 3 de beraberlik yaşadı ve rakibine karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.
Bu maçlarda Sarıyer filelerini 11 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 3 gol gördü.
Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, bu seriyi bitirmek için Çorum FK maçını beklemeye geçti.

SON OYNANAN MAÇI 2-1 KAZANDI

Çorum FK ve Sarıyer, son olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde karşı karşıya geldi.
Rakibine 2 gol atan Çorum FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

  • 22 Ağustos 2025: Çorum FK 2-1 Sarıyer
  • 27 Şubat 2022: Sarıyer 1-1 Çorum FK
  • 23 Ekim 2021: Çorum FK 5-0 Sarıyer
  • 8 Mayıs 2021: Çorum FK 0-0 Sarıyer
  • 6 Ocak 2021: Sarıyer 1-1 Çorum FK
  • 23 Kasım 2019: Sarıyer 0-2 Çorum FK

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Spor
Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?
Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?
En-Nesyri için Juventus açıklaması: 5-6 milyon euro olmayacak
En-Nesyri için Juventus açıklaması: 5-6 milyon euro olmayacak
Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı
Rafa Silva Benfica'yı karıştırdı