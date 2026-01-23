Çorum FK, 1. Lig'in 22. haftasında Sarıyer'e konuk olacak.

25 Ocak Pazar günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

SERVET ÇETİN ÇORUM FK'YI BEKLİYOR

Kırmızı-siyahlı takım, Sarıyer ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Profesyonel liglerde 14. sezonunu geçiren Çorum FK, Sarıyer ile bugüne kadar karşılaştığı 6 maçta 3 galibiyet alırken 3 de beraberlik yaşadı ve rakibine karşı hiç yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda Sarıyer filelerini 11 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 3 gol gördü.

Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, bu seriyi bitirmek için Çorum FK maçını beklemeye geçti.

SON OYNANAN MAÇI 2-1 KAZANDI

Çorum FK ve Sarıyer, son olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde karşı karşıya geldi.

Rakibine 2 gol atan Çorum FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde: