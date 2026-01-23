TRT müjdeyi verdi: Derbi naklen yayınlanacak
Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit'in karşılaşacağı derbi mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçları yarın başlayacak.
SULTANLAR LİGİ'NDE DEV DERBİ
Haftanın en önemli maçı olarak Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit derbisi öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.
24 Ocak Cumartesi (yarın) oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
DERBİ ŞİFRESİZ KANALDA
TRT, sporseverlere müjdeyi verdi ve derbiyi şifresiz olarak yayınlama kararı aldı.
Kritik mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI
Sultanlar Ligi'nde 18. haftanın programı şu şekilde:
24 Ocak Cumartesi
- 14.00 VakıfBank - Aydın BBSK
- 14.00 THY - Göztepe
- 14.00 İlbank - Kuzeyboru
- 15.30 Aras Kargo - Zeren Spor
- 16.00 Bahçelievler Bld. - Galatasaray Daikin
- 18.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş
- 19.00 Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit
