Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'a talip oldu.

ABRAHAM İÇİN DEV TEKLİF!

Sercan Dikme'nin haberine göre; Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'ı yeniden kadrosuna katıyor.

Aston Villa'nın teklifini 21 milyon euroya yükselttiği ve yanına Yasin Özcan'ı bonservisi ile birlikte vermek için teklif yaptığı belirtildi.

İngiliz ekibi, Yasin Özcan'ı geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki futbolcunun takımda süre bulamadığı için Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı yazıldı.

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yasin Özcan, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Anderlecht ve Aston Villa'nın Yasin Özcan'ın kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmelere başladığı yazıldı.

ABRAHAM ASTON VILLA'DA İZ BIRAKTI

2018-2019 sezonunda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, 40 maçta attığı 26 gol ve yaptığı 3 asistle kulüpte iz bırakmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş ve Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferi için 21 milyon euro + Yasin Özcan karşlığında anlaşma sağladı.

Tammy Abraham takım arkadaşlarıyla vedalaştı.