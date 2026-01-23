Aston Villa'dan Abraham için dev teklif: Anlaşma sağlandı! Yasin Özcan detayı

Aston Villa'dan Abraham için dev teklif: Anlaşma sağlandı! Yasin Özcan detayı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ta forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa, 21 milyon euro artı Yasin Özcan teklifini kulübe iletti. Beşiktaş ve Aston Villa transferde anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'a talip oldu.

ABRAHAM İÇİN DEV TEKLİF!

Sercan Dikme'nin haberine göre; Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'ı yeniden kadrosuna katıyor.
Aston Villa'nın teklifini 21 milyon euroya yükselttiği ve yanına Yasin Özcan'ı bonservisi ile birlikte vermek için teklif yaptığı belirtildi.
İngiliz ekibi, Yasin Özcan'ı geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki futbolcunun takımda süre bulamadığı için Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı yazıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

YASİN ÖZCAN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yasin Özcan, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
Anderlecht ve Aston Villa'nın Yasin Özcan'ın kiralık sözleşmesinin feshi için görüşmelere başladığı yazıldı.

ABRAHAM ASTON VILLA'DA İZ BIRAKTI

2018-2019 sezonunda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, 40 maçta attığı 26 gol ve yaptığı 3 asistle kulüpte iz bırakmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş ve Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferi için 21 milyon euro + Yasin Özcan karşlığında anlaşma sağladı.
Tammy Abraham takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Spor
TRT müjdeyi verdi: Derbi naklen yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi: Derbi naklen yayınlanacak
Lucescu'dan kötü haber
Lucescu'dan kötü haber