Lucescu'dan kötü haber

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hastanede gözetim altında olduğunu açıkladı.

Ülkemizde yıllarca görev yapan, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımı çalıştıran, şu anda da Romanya Milli Takımı'nın başında olan Mircea Lucescu, hasta olduğunu ve hastanede gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

"ŞU ANDA HASTANEDEYİM"

80 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir kendimi iyi hissetmiyordum. Evde ilaç kullandım. Ama halsizlik ve ateş geçmedi. Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi."
Lucescu 'nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı , Türkiye ile Mart ayında 2026 Dünya kupasına katılma yolunda play-off maçı oynayacak.

Lucescu, Galatasaray'a lig şampiyonluğu yanı sıra UEFA Süper Kupası'nı kazandırmış, Beşiktaş'la da lig şampiyonu olmuştu.

