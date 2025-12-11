Şansal Büyüka hangi takımı tuttuğunu açıkladı: Hem de iflah olmaz bir şekilde

Spor basınının duayen ismi, usta gazeteci ve yorumcu Şansal Büyüka, hangi takımı tuttuğunu, "Hem de iflah olmaz bir şekilde" diyerek açıkladı.

Büyüka, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) tarafından düzenlenen SAMİB Talks programına katılarak açıklamalarda bulunurken, soruları da cevapladı.

Sakarya'dan Haber'e göre Büyüka, şunları söyledi:

"Sivas’ta doğdum ama babam Düzceli, annem Sakaryalı. Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım Sakarya’da geçti. Köyde geçirdiğim o yılların her birini hâlâ büyük bir özlemle hatırlarım. Bugün de vaktimin yarısı Sakarya’da geçiyor. Burada nefes almak bana iyi geliyor.

Bugünün dünyası daha stresli, daha hızlı ve daha sert. İnsanlar öfkelerini bir yerden çıkarmaya çalışıyor. Bu toplumsal gerginlik futbola da yansıyor. Bizde futbol, kazanma üzerine kurulu. İngiltere’de insanlar ailece maça gider; bizde ise kaybetmek hayatın dengelerini değiştiriyor. Kültürel bir eksiklik de bu tabloyu besliyor.

Eskiden futbol daha yavaş ama daha zevkliydi. Teknik kapasite yüksekti, yıldız oyuncular yetişiyordu. Bugün futbol tamamen fizik gücüne ve atletizme döndü. Takımlar ‘oynatmamaya’ odaklanıyor. Yeni dünya yıldızlarının çıkmamasının nedeni de bu.

Futbol artık bir yatırım aracına dönüştü. Çok genç oyuncular bile 100–150 milyon euroları görüyor. Bu kadar para, altyapısı sağlam olmayan futbolcuyu rehavete sürüklüyor. Ekonomi büyüdükçe futbolun tadı da masumiyeti de kayboldu.

Her yerde futbolcu yetişmez. Beş–altı pilot bölge seçilmeli. Marmara, Trabzon merkezli Karadeniz hattı, İzmir ve mutlaka Eskişehir. Bu bölgelerin iklimi de kültürü de futbolcu yetiştiriyor. Sakarya ise başlı başına bir potansiyel. Karasu, Hendek, Akyazı, Kaynarca, Geyve, Sapanca… Bu bölgenin hem yerli hem göçmen kökenli müthiş bir genç nüfusu var. Buna rağmen altyapıdan takıma üç futbolcu bile çıkaramıyoruz.” Büyüka, asıl sorunun kulüp sayısının fazlalığı değil, kontrolsüz ve verimsiz yapılar olduğunu belirtti; “Ben ‘futbolcu sayısını azaltalım’ demiyorum. Ama kulüp sayısı artınca kalite düşüyor. Profesyonel kulüpler çoğalınca para da, ilgi de, nitelik de bölünüyor. 1. amatörlere önem verelim, profesyonel kulüp sayısını azaltalım. Daha güçlü bir yapı kurulur.”

Bugün yıllık 10–20 milyon euro maaş alan futbolcular var. Transfer rekabeti bunu şişirdi. Bazı kulüpler taşınmazlarını satarak ayakta kalıyor. Limitlerin gevşetilmesi büyük hata. Eğer TFF maaş ve transfer limitlerini ciddi şekilde uygularsa bu çılgınlık durur.” Altyapı zorunluluğuna vurgu yapan Büyüka; “En az üç altyapı oyuncusu A takıma alınmalı, hatta biri her maçta ilk 11’de başlamalı. Aksi takdirde bu borç yükünün altından kalkamayız.”

SAKARYASPOR YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Şansal Büyüka, Sakaryaspor'la ilgili de konuşurken kendisinin iflah olmaz bir Sakaryasporlu olduğunu söyledi. Büyüka, şöyle devam etti:

“Her yıl 15 futbolcu alınıp 15 futbolcu gönderilir mi? Üstelik aldıkların futbolcu bile değil çoğu zaman. Bu işte kötü yönetimden öte bir sorun var. Sakarya iş dünyası da artık sorguluyor: Bu paralar nereye gidiyor?” UEFA ve FIFA’dan gelecek yaptırımların kapıda olduğuna dikkat çeken Büyüka; “Ödenmeyen borçlar yüzünden yasak gelmesi an meselesi. Bu şehir bunu hak etmiyor.” dedi. Altyapıdan çıkan başarılı oyuncuların değerlendirilememesine örnek veren Büyüka, Kayserispor’da oynayan Arif transferini anlatarak dikkat çekici bir detay paylaştı; “Kayserispor’un hocası beni aradı ‘Sakarya altyapısından Arif’i aldık, iki yıl sonra büyük yerlere gelir’ dedi. Dönemin başkanı oyuncunun adını bile bilmiyordu. Çocuk bugün Süper Lig’de oynuyor.

Sakarya büyük bir şehir. Sanayisi, futbol kültürü, potansiyeli var. Kalıcı bir ana sponsor olmalı. Profesyonel bir yönetim kurulmalı. Her yıl 15 transfer yapılmaz. Her sene iki–üç kaliteli ismin üzerine koyarak ilerlersiniz. Yoksa bu düzenle ligde kalmanız bile tesadüf olur.” Konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Ben Sakaryaspor’un düşmesini asla istemem ama bu gidiş doğru değil. Radikal tedbirler şart. Bu şehir bunu başaracak güçte.”