Galatasaray'da Osimhen'den sonra ilk 11'e giremeyen Mauro Icardi'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağı ileri sürülüyordu.

Icardi bunun üzerine dün veda eder gibi bir açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsmimin tıklanma getirdiğini ve bazı Türk “gazetecilerin” kulübün beni arayıp “sözleşme yenilememe” kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum… Ama ne bana, ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı.

Haziran 2026’da bitecek sözleşmemi şimdiden “haber” yapıp dün yaşanan yenilgiyi mi örtbas etmeye çalışıyorlar

İmajımın bu tür oyunlar için kullanılmasına izin vermem. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar %100 benim kararım olacak, kimsenin değil.

Bana birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın, çünkü sonra çok özleyeceksiniz. Öpüyorum."

İTALYAN BASINI MİLAN'I DUYURDU

Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.

Gazetedeki haberde golcü arayışında olan Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin transfer listesinde Mauro Icardi'nin de olduğu ileri sürüldü.

Icardi'nin yerine gelecek isim belli oldu

Diğer adayların ise Westham'dan Alman futbolcu Niclas Füllkrug ve Manchester United'ın Hollandalı oyuncusu Joshua Zirkzee olduğu belirtildi.

Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.