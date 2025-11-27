Türk sporunun 1 numarası Şansal Büyüka, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyeti ve Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarının merak ettiği "Victor Osimhen derbide oynayacak mı" sorusu henüz netlik kazanmadı. Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçında forma giymeyen Osimhen'in eksikliği çok konuşuldu.

Şansal Büyüka eksik Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısındaki oyununu değerlendirirken çarpıcı tespitlerde bulundu. Büyüka, "Galatasaray, Union SG karşısında hiçbir şey oynayamadı. Osimhen yoksa takımın hırsı ve isteği düşüyor. Yunus yoksa oyun aklı gidiyor. Sanki idman maçına çıkmış gibilerdi. Kaleci Uğurcan, Icardi’den daha çok topla buluştu" sözleriyle Sarı - Kırmızılı takımdaki eksiklere dikkat çekti.

"Osimhen derbide oynayacak mı" sorusuna da yanıt veren Büyüka, Fenerbahçe Galatsaray derbisiyle ilgili şu tahminde bulundu:

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerine baktığımız zaman Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 maçta sadece 1 kez kaybetti. Galatasaray'ın bir avantajı 2 gün dinlenmiş çıkması. Osimhen yüzde 100 şans bulur. Yedekte durması bile güç verir. Fenerbahçe'nin ise yedekleri daha iyi. İki takımın savunmalarını beğenmiyorum.

GALATASARAY DERBİ MESAİSİNE BAŞLADI

Bu arada Galatasaray'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı - Kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.