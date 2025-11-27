Galatasaray'da Kemerburgaz bilmecesi: Mehmet Demirkol'dan şaşırtan iddia

Fenerbahçe derbisi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde Union SG mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da sakat oyuncularla ilgili Mehmet Demirkol'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’daki sakatlıkları ve kadro rotasyonunu değerlendirdi. Demirkol, Şampiyonlar Ligi hedefi için panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Ünlü yorumcu son dönemde Sarı Kırmızılı takımda artan sakatlıklar için de çarpıcı bir iddiada bulundu.

"9 PUAN BİLE YETER"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefini değerlendiren Demirkol umutlu konuştu ve “Galatasaray mevcut 9 puanıyla bile ilk 24’e girecek gibi duruyor. Kalan 3 maçtan 1 puan almaları durumunda zaten çıkarlar. Dolayısıyla çok panikleyecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol Icardi'ye destek verdi

ICARDI'YE DESTEK

Demirkol, son dönemde sık sık eleştirilen ve kiloları yüzünden tepki çeken Icardi konusunda da Arjantinli yıldıza destek verdi. Ünlü yorumcu şöyle konuştu:

Icardi oynadıkça hazır olacak. Genç oyuncu gibi idman yaptıramazsın.

70. dakikada oyundan alamazsın. Biraz şımartacaksın.

Okan Buruk 2 sene önce böyle kullandığında sorun yoktu, şimdi sorgulanıyor.

"ROTASYON YOK!"

Galatasaray’ın çok geniş bir kadrosu yok ama dengeli bir kadro mevcut.

Yedekten 8 oyuncu hazır değilse altyapıdan oyuncu alman lazım. Okan Buruk o riski almak istemiyor.

Şampiyon olamazsa görevi tehlikeye girecek. Normal şartlarda 1-2 senelik kredisi olması lazım.

gskemerburgaz.jpg
Galatasaray çalışmalarına Kemerburgaz'da devam ediyor

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR NEDEN OLUYOR?

Mehmet Demirkol son olarak Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklarla ilgili de ilginç bir iddiada bulundu.

KEMERBURGAZ BİLMECESİ

Demirkol Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerini işaret ederek, "Galatasaray'daki sakatlıklar neden oluyor? Acaba Kemerburgaz'daki zemin ve stat zeminin arasında bir fark var mı? Benim kafama bu geliyor. Tabii bu işte Milli Takıma çok gitmeleri de tetikliyor" yorumunda bulundu.

