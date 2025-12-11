Afrika Uluslar Kupası’na sayılı günler kala Kamerun Milli Takımı’nda akıllara durgunluk veren bir kriz patlak verdi.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun teknik direktör Marc Brys’i görevden almasıyla başlayan süreç, Brys’in fesih bildirimini tanımamasıyla kaosa dönüştü.

"BENİ BAKANLIK GÖREVE GETİRDİ"

Actu Cameroun’un haberine göre Marc Brys, Eto’o’nun fesih kararını kabul etmedi. Brys, “Beni federasyon değil bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz” diyerek görevden ayrılmayı reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, yaşananlara rağmen Afrika Uluslar Kupası için kendi kadrosunu hazırladı.

KAMERUND'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Federasyon Başkanı Samuel Eto’o ise Brys’in tavrına aldırış etmeden yeni bir teknik direktör atadı. Göreve getirilen David Pagou, Brys’in hazırladığı kadrodan farklı bir liste oluşturdu. Böylece Kamerun’da aynı anda iki teknik direktörün görevde olduğu kaotik bir tablo ortaya çıktı.

Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı

BAKANLIK BRYS'I GERİ ÇAĞIRDI

Krizin büyümesi üzerine Kamerun Spor Bakanlığı devreye girdi. Yapılan açıklamada Marc Brys’in görevden alındığı duyuruldu. Böylece resmi olarak David Pagou’nun göreve devam edeceği kesinleşti.

ONANA VE ABOUBAKAR KRİZİ

Nihai kadro listesi yarın açıklanacak. Ancak Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana ve eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar’ın listeye yazılmadığı iddiası Kamerun’da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki yıldızın kadroya çağrılmaması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Aboubakar da kadroda yer almadı

Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı’nda yaşanan teknik direktör krizi ve kadro tartışmaları, turnuvaya hazırlık sürecini gölgeledi. Eto’o ve Brys arasındaki restleşme, ülke futbolunun en kritik döneminde büyük bir kaos yarattı.