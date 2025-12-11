Samuel Eto Kamerun'u karıştırdı

Samuel Eto Kamerun'u karıştırdı
Yayınlanma:
Kamerun’da Afrika Kupası öncesi teknik direktör krizi yaşanıyor! Afrika Uluslar Kupası'na ünler kala Kamerun’da Samuel Eto’o ve Marc Brys arasında yaşanan görev tartışması, Spor Bakanlığı’nın devreye girmesiyle krize dönüştü.

Afrika Uluslar Kupası’na sayılı günler kala Kamerun Milli Takımı’nda akıllara durgunluk veren bir kriz patlak verdi.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun teknik direktör Marc Brys’i görevden almasıyla başlayan süreç, Brys’in fesih bildirimini tanımamasıyla kaosa dönüştü.

"BENİ BAKANLIK GÖREVE GETİRDİ"

Actu Cameroun’un haberine göre Marc Brys, Eto’o’nun fesih kararını kabul etmedi. Brys, “Beni federasyon değil bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz” diyerek görevden ayrılmayı reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, yaşananlara rağmen Afrika Uluslar Kupası için kendi kadrosunu hazırladı.

onana.jpg

KAMERUND'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Federasyon Başkanı Samuel Eto’o ise Brys’in tavrına aldırış etmeden yeni bir teknik direktör atadı. Göreve getirilen David Pagou, Brys’in hazırladığı kadrodan farklı bir liste oluşturdu. Böylece Kamerun’da aynı anda iki teknik direktörün görevde olduğu kaotik bir tablo ortaya çıktı.

Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdıGalatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı

BAKANLIK BRYS'I GERİ ÇAĞIRDI

Krizin büyümesi üzerine Kamerun Spor Bakanlığı devreye girdi. Yapılan açıklamada Marc Brys’in görevden alındığı duyuruldu. Böylece resmi olarak David Pagou’nun göreve devam edeceği kesinleşti.

ONANA VE ABOUBAKAR KRİZİ

Nihai kadro listesi yarın açıklanacak. Ancak Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana ve eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar’ın listeye yazılmadığı iddiası Kamerun’da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İki yıldızın kadroya çağrılmaması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

abou.jpg
Aboubakar da kadroda yer almadı

Afrika Uluslar Kupası öncesi Kamerun Milli Takımı’nda yaşanan teknik direktör krizi ve kadro tartışmaları, turnuvaya hazırlık sürecini gölgeledi. Eto’o ve Brys arasındaki restleşme, ülke futbolunun en kritik döneminde büyük bir kaos yarattı.

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Spor
Ne yaptın Fenerbahçe bu nasıl galibiyet öyle! Taraftar kendinden geçti
Ne yaptın Fenerbahçe bu nasıl galibiyet öyle! Taraftar kendinden geçti
Şampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldı
Şampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldı
Galatasaray'ı gece yarısı duyurdular: Mohamed Salah bombasını patlattılar
Galatasaray'ı gece yarısı duyurdular: Mohamed Salah bombasını patlattılar