Samsunspor'un yıldızı kaldırımda çocuklarla top oynadı
Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, geçen Cuma akşamı Atakum ilçesinde bulunan Körfez Sahili’nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.
Trabzonspor kaybetti: Üst üste ikinci yenilgisini aldı
FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ DE KIRMADI
Bir süre top oynayıp sohbet eden Antoine Makoumbou, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Renkli görüntülere sahne olan ortamda Makoumbou, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.
MAKOUMBOU'NUN KARİYERİ
Sezon başında Cagliari'den Samsunspor'a transfer olan Antoine Makoumbou, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı ve gol veya asist katkısı yapamadı.
27 yaşındaki Kongolu futbolcu, kariyerinde Cagliari, NK Maribor ve Tabor Sezana takımlarında da forma giydi.
Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kaynak:Haber Merkezi / DHA