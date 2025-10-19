Samsunspor'un yıldızı kaldırımda çocuklarla top oynadı

Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, geçen Cuma akşamı Atakum ilçesinde bulunan Körfez Sahili’nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ DE KIRMADI

Bir süre top oynayıp sohbet eden Antoine Makoumbou, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Renkli görüntülere sahne olan ortamda Makoumbou, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

Samsunspor'un yıldızı hatıra fotoğrafı çektirdi

MAKOUMBOU'NUN KARİYERİ

Sezon başında Cagliari'den Samsunspor'a transfer olan Antoine Makoumbou, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıktı ve gol veya asist katkısı yapamadı.

27 yaşındaki Kongolu futbolcu, kariyerinde Cagliari, NK Maribor ve Tabor Sezana takımlarında da forma giydi.

Orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.