Trabzonspor kaybetti: Üst üste ikinci yenilgisini aldı

Yayınlanma:
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Trabzonspor'u 84-75 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 25, Vanwijn 4, Cazalon 7, Hawkins 4, Mahir Ağva 3, Emre Tanışan, Griffin 27, Ömer Can İlyasoğlu 6, Roko Badizm 4, Omic 4, Erbey Kemal Paltacı

Trabzonspor: Reed 9, Grant 19, Berk Demir 2, Yeboah 2, Delgado 8, Tinkle 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Gordon, Okben Ulubay 15, Silins 4

1. Periyot: 21-24

Devre: 48-43

3. Periyot: 65-62​​​​​​​

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

