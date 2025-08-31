Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı: Karşılaşma öncesi ağır yaralılar var

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlara saldırı düzenlendi.

AĞIR YARALI

Samsunspor'dan konuya ilişkin ilk yapılan açıklamada 1 taraftarın hayatını kaybettiği 3 taraftarın ise yaralandığı kaydedildi. Bu açıklamadan bir süre sonra bir açıklama daha yapan Karadeniz ekibi taraftarlarının hayatta olduğu ancak durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde: