Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı: Karşılaşma öncesi ağır yaralılar var

Trabzonspor'a konuk olacak Samsunspor'da taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ağır yaralananlar var.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlara saldırı düzenlendi.

AĞIR YARALI

Samsunspor'dan konuya ilişkin ilk yapılan açıklamada 1 taraftarın hayatını kaybettiği 3 taraftarın ise yaralandığı kaydedildi. Bu açıklamadan bir süre sonra bir açıklama daha yapan Karadeniz ekibi taraftarlarının hayatta olduğu ancak durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"Düzeltme:

Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

