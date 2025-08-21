Samsunspor Panathinaikos karşısında: İlk 11'ler belli oldu
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz, deplasmandan güzel bir sonuç alıp avantajı kapmak istiyor.
Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR: İLK 11'LER
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski
Yedekler: Lafont, Kotsaris, Calabria, Siopis, Ioannidis, Zaroury, Ingason, Mancini, Mladenovic, Fikaj, Jeremejeff, Bregou
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Makoumbou, Emre, Dimata, Mouandilmadji
Yedekler: Posiadala, Efe Berat Töruz, Mendes, Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin