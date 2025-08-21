Samsunspor Panathinaikos karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak Panathinaikos-Samsunspor maçının ilk 11'leri açıklandı.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, deplasmandan güzel bir sonuç alıp avantajı kapmak istiyor.

Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR: İLK 11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski

Yedekler: Lafont, Kotsaris, Calabria, Siopis, Ioannidis, Zaroury, Ingason, Mancini, Mladenovic, Fikaj, Jeremejeff, Bregou

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Makoumbou, Emre, Dimata, Mouandilmadji

Yedekler: Posiadala, Efe Berat Töruz, Mendes, Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

