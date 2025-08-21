Beşiktaş'ın Lausanne maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'ye konuk oluyor.
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
LAUSANNE - BEŞİKTAŞ: İLK 11'LER
Lausanne: Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene
Yedekler: Castella, Hottiger, Ajdini, Oyedeji, Traore, Abdallah, Sigua, NDiaye, Bittarelli, Lippo, Al Saad, Fofana
Beşiktaş: Ersin, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Ndidi, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Tammy Abraham
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Demir Ege Tıknaz, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi