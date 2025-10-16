Samsunspor Kayserispor'a hazırlanıyor

Samsunspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor’un konuğu olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

ANTRENMAN ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADI

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra oyuncular sürat ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenman, karma takım halinde çift kale maç yaparak son buldu.

MAÇIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Kırmızı-beyazlı ekibin, hafta sonu Zecorner Kayserispor yapacağı karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

ÖZTÜRK'ÜN YARDIMCILARI OGÜN KAMACI VE GÖKTUĞ EREL

Öztürk’ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM DEMİRKIRAN

4’üncü hakem olarak ise Burak Demirkıran görev alacak.