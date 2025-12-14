Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu

Samsunspor evinde vuruldu: Reis şoke oldu
Yayınlanma:
Samsunspor, kendi sahasındaki maçta Başakşehir'e 2-0 yenildi. Samsunspor Teknik Direktörü Reis şoke oldu.

Samsunspor, teknik direktörü Thomas Reis'in galibiyet beklediği maçta kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Ev sahibi takım özellikle ilk yarıda rakibinden üstün gözükse de gol atmayı başaramadı.

İkinci yarıda daha etkili olan Başakşehir ise 2 golle kazanmayı bildi.

SHOMURODOV'DAN 1 GOL 1 ASİST

66. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu: 1-0

83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller. Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

