Samsunspor bedavaya aldı: Satarken zengin olacak
Samsunspor transferde bombayı patlatıyor. 100 bin euroya alınan yıldız isim 7 milyon euroya satılacak.
Samsunspor, geçtiğimiz kış transfer döneminde yalnızca 100 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı genç stoper Ali Badra Diabate’yi, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’a satmaya hazırlanıyor. Transferin 7 milyon euro garanti bedel + 1 milyon euro bonus şeklinde gerçekleşeceği bildirildi.
70 KATLIK YATIRIM GETİRİSİ
Kırmızı-beyazlılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için yaptığı yatırımın garanti bölümünü 70 katına çıkarmış olacak. Bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam gelir 8 milyon euroya ulaşacak.
FABRIZIO ROMANO VE ÖZBUDAK’TAN DETAYLAR
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al-Qadsiah’ın Samsunspor ile toplam 8 milyon euroluk paket üzerinde anlaşma sağladığını aktardı. Türk spor muhabiri Reşat Can Özbudak ise anlaşmanın 7 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus şeklinde yapılandırıldığını ve Diabate’nin sağlık kontrolü için uçuş planlamalarının başladığını duyurdu.
OYUNCUNUN KARİYERİ VE PERFORMANSI
- Transfer geçmişi: 2 Ocak 2026’da Fildişi Sahili ekibi Leader Sporting’den 100 bin euroya transfer edildi.
- Sözleşme: Haziran 2029’a kadar imzalanmıştı.
Samsunspor performansı: 11 maçta 492 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.
- Pozisyonlar: Stoper ve ön libero.
- Milli takım: Fildişi Sahili U23’te 1 kez forma giydi.
- Önceki kulüpler: Leader Sporting ve Genk II.