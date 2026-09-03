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Halk TV Spor Samsunspor bedavaya aldı: Satarken zengin olacak

Samsunspor bedavaya aldı: Satarken zengin olacak

Samsunspor transferde bombayı patlatıyor. 100 bin euroya alınan yıldız isim 7 milyon euroya satılacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsunspor bedavaya aldı: Satarken zengin olacak

Samsunspor, geçtiğimiz kış transfer döneminde yalnızca 100 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı genç stoper Ali Badra Diabate’yi, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’a satmaya hazırlanıyor. Transferin 7 milyon euro garanti bedel + 1 milyon euro bonus şeklinde gerçekleşeceği bildirildi.

70 KATLIK YATIRIM GETİRİSİ

Kırmızı-beyazlılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için yaptığı yatırımın garanti bölümünü 70 katına çıkarmış olacak. Bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam gelir 8 milyon euroya ulaşacak.

FABRIZIO ROMANO VE ÖZBUDAK’TAN DETAYLAR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al-Qadsiah’ın Samsunspor ile toplam 8 milyon euroluk paket üzerinde anlaşma sağladığını aktardı. Türk spor muhabiri Reşat Can Özbudak ise anlaşmanın 7 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus şeklinde yapılandırıldığını ve Diabate’nin sağlık kontrolü için uçuş planlamalarının başladığını duyurdu.

OYUNCUNUN KARİYERİ VE PERFORMANSI

  • Transfer geçmişi: 2 Ocak 2026’da Fildişi Sahili ekibi Leader Sporting’den 100 bin euroya transfer edildi.
  • Sözleşme: Haziran 2029’a kadar imzalanmıştı.
    Samsunspor performansı: 11 maçta 492 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.
  • Pozisyonlar: Stoper ve ön libero.
  • Milli takım: Fildişi Sahili U23’te 1 kez forma giydi.
  • Önceki kulüpler: Leader Sporting ve Genk II.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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