Samsunspor bedavaya aldı: Satarken zengin olacak

Samsunspor, geçtiğimiz kış transfer döneminde yalnızca 100 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı genç stoper Ali Badra Diabate’yi, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’a satmaya hazırlanıyor. Transferin 7 milyon euro garanti bedel + 1 milyon euro bonus şeklinde gerçekleşeceği bildirildi.

70 KATLIK YATIRIM GETİRİSİ

Kırmızı-beyazlılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için yaptığı yatırımın garanti bölümünü 70 katına çıkarmış olacak. Bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde toplam gelir 8 milyon euroya ulaşacak.

FABRIZIO ROMANO VE ÖZBUDAK’TAN DETAYLAR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Al-Qadsiah’ın Samsunspor ile toplam 8 milyon euroluk paket üzerinde anlaşma sağladığını aktardı. Türk spor muhabiri Reşat Can Özbudak ise anlaşmanın 7 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus şeklinde yapılandırıldığını ve Diabate’nin sağlık kontrolü için uçuş planlamalarının başladığını duyurdu.

OYUNCUNUN KARİYERİ VE PERFORMANSI