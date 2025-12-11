Samsun debisinde oyuncu hakeme kafa attı: Ortalık karıştı

Yayınlanma:
Sporda şiddet basketbol salonuna taşındı. Samsun derbisinde Atakum Basketbol ile 1919 Basketbol Spor Kulübü arasındaki maçta oyuncu hakeme kafa attı, ortalık bir anda karıştı.

Samsun'da Büyük Erkekler Ligi’nde oynanan basketbol maçında oyuncu A.T., tartıştığı hakeme kafa attı. Hakem darp raporu alırken, aynı zamanda öğretmen olan A.T. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda meydana geldi.

HAKEME KAFA ATTI

Atakum Basketbol ile 1919 Basketbol Spor Kulübü arasındaki maçta; 1919 Basketbol takımı oyuncusu A.T., pozisyon sonrası tartıştığı hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya kafa attı. Ortalık bir anda karıştı.

Hastaneye kaldırılan hakem darp raporu alırken, beden eğitim öğretmeni de olan A.T. şikayet sonrası ifadesi polis merkezine götürüldü. Maç yarım kalırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOK SERT AÇIKLAMA

basketbol-macinda-hakeme-kafa-atti-1057501-313840.jpg

Diğer yandan Samsun Basketbol İl Temsilciliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu akşam ilimizde oynanan Atakum Basketbol-1919 Basketbol Spor Kulübü Büyük Erkekler Ligi müsabakasında, 1919 Basketbol takımı oyuncusu maçın Başhakemi Ahmet Barış Yazıcı'ya fiziksel saldırıda bulunmuştur.
Hakemimizle ilgili darp raporu alınmış olup adli süreç başlatılmıştır. Basketbol oyununun saygınlığına zarar veren bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemleri alarak sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

