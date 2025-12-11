Fenerbahçe'ye piyangonun altından Ali Koç çıktı: Murat Kurum detayı

Fenerbahçe Kulübü'niün İstanbul Ataşehir'deki arazisi Emlak Konut GYO desteğiyle 46 milyar liraya satılmıştı.

Sarı lacivertli kulübün burada 16 milyar 500 bin liralık gelir elde ettiği belirtilmişti.

Gazeteci İbrahim Seten, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Piyangonun altından Ali Koç çıkarken, Murat Kurum detayı dikkat çekti.

"ALİ KOÇ PLANI DEĞİŞTİRDİ!"

Seten, şu ifadeleri kullandı:

“Ataşehir mevzusu maalesef tam olarak anlaşılmadı Fenerbahçe kamuoyu tarafından… Spor alanı niteliğindeki konut inşaatına kapalı arazi; önce Ali Koç yönetimi tarafından planı değiştirilerek tam 70 bin metrekare konut yapılabilir hale getirildi.

Bu aşamada Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla; Galatasaraylı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum büyük destek vererek Fenerbahçe'nin önünü açtı; 0’a yakın olan arazi değeri bir anda uçtu gitti..

Sonra Saran yönetimi tarafından Emlak GYO ile başarılı bir süreç yönetilerek 46 milyar liraya satıldı.. Bu paranın 16.5 milyarı (yüzde 20’si peşin) Fenerbahçe’nin büyük ortağı olduğu Akfin İnşaat’a kalacak.

Bitmedi… Fenerbahçe Koleji’nin arsasından da aynı yöntemle 40-50 milyon € arası gelir elde edilecek. Bundan sonra doğru yönetimle Fenerbahçe’nin para sorunu kalmayacağı gibi; Osimhen benzeri dev transferlere veya stat inşaatı gibi hiper projelere kaynak da doğmuş oldu.

Bütün Fenerbahçelilerin Aziz Yıldırım, Ali Koç, Sadettin Saran yönetimlerine ve en başta da Galatasaraylı olduğu için eleştirilen Murat Kurum’a teşekkür etmesi lazım.. Demek ki bu işlerde kulüpçülük yok, doğru zamanlama ve projelendirme var. F.bahçe açısından çok büyük iş oldu."