Ne yaptın Fenerbahçe bu nasıl galibiyet öyle! Taraftar kendinden geçti
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'da İtalyan rakibini açık farkla yendi. Taraftar adeta kendinden geçerken, "Ne yaptın Fenerbahçe bu nasıl galibiyet öyle" dedirtti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kolay kolay unutulamayacak bir skora imza attı. İtalyan rakibini tarihi bir farkla yenerken, taraftarlar kendinden geçti, "Ne yaptın Fenerbahçe bu nasıl galibiyet öyle" dedirtti.

Sarı lacivertli takım EuroLeague Women 2. Tur F Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer Venezia takımını 96-48 gibi çok farklı bir skorle yenerek, bu sezon EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe maça; Julie Allemand, Kayla McBride, Gabby Williams, Megan Gustafson, Emma Meesseman beşiyle başladı.

RUBERT 20 SAYI YAPTI

Fenerbahçe maça öyle hızlı başladı ki 1. çeyrek 30-2 gibi inanılmaz bir skorla kapandı. Sonraki çeyrekler ise 23-19, 22-20 ve 21-7'yle geçildi.

Sarı lacivertliler karşılaşmadan 96-48 galip ayrıldı.

EuroLeague’de bu sezon çıktığı 7. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 20 sayıyla maçın skoreri oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural

2024/11/08/hbfb.jpgUmana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5

1. Periyot: 30-2

Devre: 53-21

3. Periyot: 75-41

Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

