Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray fırtınası: Temsilcimiz Bodo/Glimt'i rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray, Norveç temsilcisini 3-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen, 60. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 75. dakikada Helmersen’den geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A TEPKİ

Temsilcimizde Barış Alper Yılmaz maçın 60. dakikasında oyundan çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket

11. SIRAYA YERLEŞTİK

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, Liverpool’un ardından bir galibiyet daha aldı. Temsilcimiz, 6 puanla 11. sıraya yerleşti.

BODO/GLIMT İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Slavia Prag ve Tottenham maçlarından beraberlikle ayrılan Bodo/Glimt ise ilk yenilgisini aldı. 2 puanı olan Norveç ekibi, 26. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

