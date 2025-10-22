Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket

Bodo/Glimt teknik direktörü dayanamadı: Galatasaray maçında şaşkına çeviren hareket
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olan Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen'den ilginç bir hareket geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt, temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

VICTOR OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray’ı öne geçiren golü karşılaşmanın 3. ve 33. dakikalarında Victor Osimhen kaydetti.

KJETIL KNUTSEN KULAK TIKACI TAKTI

Karşılaşmada ilk yarı devam ederken Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen’den ilginç bir hamle geldi. Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarına dayanamayan Knutsen’in kulak tıkacı taktığı görüldü.

221761152374.webp

LIVERPOOLLU FUTBOLCULAR DA ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray, son olarak UEFA Şampinyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk etmiş Mohamed Salah’ın tezahüratlara karşı tepkisi gündem olmuştu.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından İlkay Gündoğan’ın yanına giden Liverpoollu futbolcular ambiyansın her zaman böyle olup olmadığını sormuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

