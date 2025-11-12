Samet Akaydın'ı örnek gösterdi: Milli takımda torpil mi oynuyor?

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya milli takıma oyuncu çağırırken yaptığı tercihler nedeniyle eleştirdi.

Milli takıma kendi kulübünde 11'e giremeyenlerin bile alındığını, ancak Samsunspor'dan bir kişinin bile olmadığını belirten Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Samet Akaydın... Rizespor’da oynuyor, doğru. Ama ne oynuyor? Süper Lig’in istatistikleri ortada: Defalarca geri pas hatası, pozisyon hatası, yedirilen goller, bireysel zaaflar... Fenerbahçe döneminden bu yana taraftarın sabrı taşmıştı, şimdi Rize’de aynı hatalar devam ediyor. Ama o ne oluyor? A Millî Takım’a çağrılıyor! Bu durumda ne anlam çıkıyor biliyor musun? Demek ki artık performans değil, torpil oynuyor. Demek ki artık emek değil, isim oynuyor.

- Samsunspor bu sezon sadece puan tablosunda değil, karakter olarak da ligin liderlerinden. Avrupa’da tarih yazıyor, Süper Lig’de ses getiriyor. Emre Kılınç, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji... Her hafta sahada, savaşta, terle, mücadeleyle varlar. Ama nedense Montella’nın gözünde yoklar. İtalyan teknik adam belli ki “marka isimleri” seviyor, ama Türkiye’de milli forma marka değil, onur demektir! Bir Anadolu takımının başarısı neden yok sayılır? Samsunspor’un oynadığı futbol hangi kriterle milli standardın altında görülüyor?

"BİZDE KİMSE HESAP SORMUYOR"

- Montella bu seçimi İtalya’da yapsın... Kulübünde oynamayanı alsın, hata yapanı çağırsın, formda olanı dışarıda bıraksın... Bir haftada gazeteler manşet atar, “Milli takım kendi kendine ihanet ediyor!” derler. Ama burada, bizde kimse hesap sormuyor. Türkiye’de milli formayı giymek, şeref meselesidir. Yabancı hoca isterse taktik getirsin, ama adalet getirmiyorsa, o takım milli olamaz.