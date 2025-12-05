Salah mı? Yok artık Galatasaray!

Galatasaray'ın Liverpool'dan ayrılması gündeme gelen Mısırlı yıldızı Salah'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü. Gelişmeler "Salah mı? Yok artık Galatasaray!" dedirtti.

Galatasaray'ın ara transferde İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen dünyaca ünlü futbol yıldızı Mohamed Salah'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

İspanyol basını Galatasaray'ın Salah girişimini teklifin parasal detaylarına kadar anlatarak okurlarına duyurdu.

2024/11/07/hbgs.jpgSalah'ın Liverpool'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sezon Liverpool'daki düşüşle birlikte Salah'ın da etkisi azaldı. Bu sezon 19 maçta 5 golde kalırken, son maçlarda da yedek kulübesine çekilmeye başlandı.

YILLIK 22 MİLYON DOLAR VERİLECEK

Habere göre Galatasaray, Salah'a yıllık 22 milyon dolar teklif edecek. Bu paranın içinde primler ve sponsor payları da olacak.

"Özbek TFF'ye keşke gitmeseydi" diyerek açıkladı: Galatasaray'ın işi artık daha zor"Özbek TFF'ye keşke gitmeseydi" diyerek açıkladı: Galatasaray'ın işi artık daha zor

Mısırlı oyuncuya ilk 11'de oynama garantisi de verilecek.

Haberde Galatasaray'ın tutkulu taraftarının da etkisiyle Salah'ın ikna edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu değişimle Salah'ın yeni bir çıkıya geçebileceği de ileri sürülüyor.

