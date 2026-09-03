Trabzonspor’un Liverpool’dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavili kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Mısırlı yıldız, eski takım arkadaşlarının Trabzon’daki karşılamaya gösterilen ilgiden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

“BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİLER”

Salah, “Havaalanı ve stattaki karşılamadan sonra ertesi gün Liverpool’daki arkadaşlarım aradı. Szoboszlai ile hâlâ konuşuyoruz. Daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler.” ifadeleriyle Trabzon’daki atmosferin Liverpool oyuncuları arasında bile şaşkınlık yarattığını belirtti.

DUYGUSAL ANLARINI PAYLAŞTI

“Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havalimanına geldiğimde yaşananlar içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı görmek istiyormuşum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi görmek çok özel.” sözleriyle Trabzonspor taraftarının etkisini anlattı.

TRANSFERİN ARKA PLANI

Salah, Trabzonspor’a geliş sürecinde kulüp başkanının hırsının ve inşa etmeye çalıştığı projenin kendisini ikna ettiğini vurguladı. Liverpool’da dokuz yıl geçirdiğini hatırlatan yıldız, “Burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istiyorum. Bu benim için doğru karar oldu.” dedi.

YENİ HEDEFLER VE MESAJ

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Salah, Trabzonspor’da yeni bir mücadele aradığını belirterek taraftara seslendi: “Sezon boyunca desteğinize ihtiyacımız olacak. Avrupa’da ve ligde özel başarılar elde etmek istiyoruz. Ama bunun için her zaman sizin desteğiniz gerekli.”