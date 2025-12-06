Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Mücadeleye artık saatler kalırken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi. Saran’ın mücadele öncesi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.

GALATASARAY MAÇINA DAİR KONUŞACAK

Sadettin Saran’ın açıklamalarının dün akşam oynanan Galatasaray – Samsunspor maçında yaşananlara dair olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta son anlarda yaşanan bir pozisyon ortalığı karıştırdı. Samsunspor’un beraberlik için bastığı anlarda top ceza sahası içerisinde Kazımcan Karataş’ın koluna çarptı. Samsunsporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi.

Maçtan sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, hakemi devam kararına tepki gösterdi.