Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağının kalkması için 15 Ekim'deki duruşmayı bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma için Hırvatistan’a giden Fenerbahçe kafilesinde hem Ali Koç yönetiminden hem de Sadettin Saran yönetiminden yöneticiler yer aldı.

SADETTİN SARAN İSTANBUL’DA KALDI

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran ise Cumhurbaşkanlığı Kupası için İstanbul’da kaldı.

Sadettin Saran ile yaptığı görüşmeyi açıklayan Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran’ın yurt dışına çıkış yasağı için konuştu.

“MAHKEME YASAĞI KALDIRIRSA İLK DEPLASMAN MAÇINA GİDİCEM”

Serdar Ali Çelikler açıklamasında “Sadettin Bey ile görüştüm, tebrik ettim, ‘Ben Ali Bey gibi değil her maça gitmek istiyorum. Zagreb’e gidemicem, zaten mazbatam yok yasağım var. 15 Ekim’de davam var, mahkeme kaldırırsa eğer ilk deplasman maçına gidicem’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

