Sadettin Saran Fenerbahçe için dev şirketteki tüm hisselerinden vazgeçti

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Sadettin Saran gerekli 500 imzayı toplayarak Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti.

RESMEN ADAY OLDU

Bu hamlesiyle birlikte adaylığını resmileştiren Sadettin Saran’dan seçim öncesi flaş bir hamle geldi.

HİSSELERİNDEN FERAGAT ETMEK İÇİN BAŞVURDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran, adaylığı nedeniyle bahis sitesi ‘Tuttur’daki hisselerinden vazgeçmek için Spor Toto’ya başvurdu.

Yağız Sabuncuoğlu haberinde “Fenerbahçe başkan adayı olan Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis sitesi 'Tuttur' hisselerinden feragat etmek için Spor Toto’ya resmi başvuru yaptı! Kanun ve kurallar gereği, kulüp başkanlarının bahis şirketleriyle bağlantısının olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

