TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde konuşulanlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 3. Haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtlarını açıkladı.

3 MAÇIN KAYITLARINA YER VERİLDİ

Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iptal edilen golleri, Eyüpspor'un kazandığı penaltıya yer verildi.

FENERBAHÇE’NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Anderson Talisca’nın kaydettiği golde VAR’ın faul nedeniyle çağırdığı ve hakemin de faulü onayladığı görüldü.

İşte söz konusu VAR kayıtları:

VAR: "Seni potansiyel gol iptali için sahada incelemeye çağırıyorum."

VAR: "İlk temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Görüyorum, evet. Fenerbahçeli oyuncu Kocaelisporlu oyuncuya faul yapıyor, faulü gördüm. Gol olduğunu da gösterir misin? Gol olduğunu biliyorum ama tekrar görelim."

VAR: "Gösteriyorum."

Hakem: "Golü iptal ediyorum, faulle başlıyorum kart vermiyorum."

VAR: "Doğrudur."