Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi

Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın göreve gelmesinden sonra teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile ilgili vereceği karar merak ediliyordu. Saran’ın aldığı karar belli oldu.

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin bitmesi sonrası başkanlık görevine Sadettin Saran geldi.

Saran’ın gelmesi sonrası teknik heyette değişiklikler yapılacağı gündeme gelmişti.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KARARI VERİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik yenilgiye rağmen bekledi ve Antalyaspor maçı sonrası Domenico Tedesco ve Devin Özek kararınıp verdi.

SARILMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sadettin Saran'ın Antalyaspor maçı sonrası gol sevincini Devin Özek ile sarılarak yaşaması gündem olmuştu ve ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığını kanıtlanmıştı.

Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladıSergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı

YOLA DEVAM ETME KARARI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı.

Birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek’in bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndüğü yazıldı.

Domenico Tedesco’nun da görevini sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Spor
Beşiktaş'a durmak yok: Sergen Yalçın ara vermeden başladı
Beşiktaş'a durmak yok: Sergen Yalçın ara vermeden başladı
Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı
Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı