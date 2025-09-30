Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin bitmesi sonrası başkanlık görevine Sadettin Saran geldi.

Saran’ın gelmesi sonrası teknik heyette değişiklikler yapılacağı gündeme gelmişti.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KARARI VERİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik yenilgiye rağmen bekledi ve Antalyaspor maçı sonrası Domenico Tedesco ve Devin Özek kararınıp verdi.

SARILMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sadettin Saran'ın Antalyaspor maçı sonrası gol sevincini Devin Özek ile sarılarak yaşaması gündem olmuştu ve ikilinin arasında herhangi bir sorun olmadığını kanıtlanmıştı.

YOLA DEVAM ETME KARARI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı.

Birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek’in bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndüğü yazıldı.

Domenico Tedesco’nun da görevini sürdüreceği ifade edildi.