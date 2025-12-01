Sadettin Saran derbiye uçarak geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

SARAN HELİKOPTERLE GELDİ

Kritik derbi öncesi nefesler tutulurken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mücadeleyi takip etmek üzere helikopteriyle Kadıköy'e geldi. Saran, helikopterle Kalamış Setur Marina'ya indi.

Saran'ın ulaşım aracı olarak helikopteri seçmesi sosyal medyada gündem oldu. Helikopterdeki Fenerbahçe logosu dikkatlerden kaçmadı.

EFSANELERE DAVET

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde Sadettin Saran Sarı Lacivertlilerin efsane futbolcularını bir araya getirmişti.

Derbi heyecanı öncesi Fenerbahçe camiası unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten ve taraftarların sevgilisi haline gelen futbolcular, Birleşik Fenerbahçeliler Derneği’nin organizasyonunda bir araya geldi. Gün boyu süren etkinliklerde hem geçmiş anılar tazelendi hem de derbi öncesi birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Efsaneler, gün içinde birlikte yemek yedikten sonra Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi. Ardından Fenerium Maraton Mağazası’nda taraftarlarla buluşarak imza dağıttılar. Akşam saatlerinde ise Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında camiaya seslendiler.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Organizasyona; Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Bolic, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Yönetim Kurulu üyeleri de etkinlikte hazır bulundu.

Efsane futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi takıma başarı dileklerini iletti. Sarı-lacivertli formayla yaşadıkları unutulmaz anıları paylaşan oyuncular, derbilerin önemine dikkat çekerek taraftarlara birlik çağrısı yaptı.