Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika gelişmesi: Kerem Aktürkoğlu dayanamadı

Fenerbahçe'de derbi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kerem Aktürkoğlu detayı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı. Tesislerde maç saatini bekleyen sarı lacivertlilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecekler.

Daha önce Galatasaray formasıyla 8 kez Fenerbahçe karşısına çıkan Kerem Aktürkoğlu ise eski takımına karşı ilk kez sarı lacivertli formayla mücadele edecek.

Galatasaray'da derbiye saatler kala belli olduGalatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU KONUŞTU

Galatasaray'da yıllarca forma giyen, bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Kerem Aktürkoğlu'nun tesislerde özellikle ilk kez derbide oynayacak olan takım arkadaşlarıyla konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Kerem'in yabancı futbolculara derbinin önemini anlattığı, alacakları galibiyetin taraftarlar açısından çok önemli olduğunu, sonucun kendilerini hem puan, hem de moral açısından avantajlı duruma getireceğini söylediği ifade edildi.

thumbs-b-c-e3bb1ef9bc2f5ec95b6b13993ed976f6.jpg

TEDESCO'DAN TOPLANTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Tedesco'nun sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bu güç bizde var. Ofansif oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği arkamızda. Hedefimiz galibiyet" dediği öğrenildi.

