Sadettin Saran çok etkilendi: Kararı bir anda değişti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile ilgili kararını değiştirdi. Saran yola devam kararı aldı.

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek hakkında kararını verdi.

SADETTİN SARAN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Milliyet’te yer alan habere göre; göreve gelmeden öncesi her ikisi ile de yollarını ayırmayı düşünen Sadettin Saran fikrini değiştirdi.

YOLA DEVAM KARARI ALDI

Domenico Tedesco ve Devin Özek’in pozitif yaklaşımı ve çalışma biçimini beğenen ile Sadettin Saran, yola devam kararı aldı.

Tedesco ve Özek ile yola devam

MADDİ GÜCÜNÜ KULLANACAK

Sadettin Saran’ın Samandıra’daki durumu pozitife çevirmek için maddi gücünü de kullanmaya başlayacağı aktarıldı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Nice maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Fenerbahçe Nice maçının sonucunu açıkladı

GALİBİYET PRİMLERİNE BAŞLANDI

Haberde ayrıca Sadettin Saran’ın Antalyaspor maçı ile beraber galibiyet primlerine başladığı belirtildi.

Kaynak:Milliyet

