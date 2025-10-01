Sadettin Saran çok etkilendi: Kararı bir anda değişti
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile ilgili kararını değiştirdi. Saran yola devam kararı aldı.
Fenerbahçe olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek hakkında kararını verdi.
SADETTİN SARAN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Milliyet’te yer alan habere göre; göreve gelmeden öncesi her ikisi ile de yollarını ayırmayı düşünen Sadettin Saran fikrini değiştirdi.
YOLA DEVAM KARARI ALDI
Domenico Tedesco ve Devin Özek’in pozitif yaklaşımı ve çalışma biçimini beğenen ile Sadettin Saran, yola devam kararı aldı.
MADDİ GÜCÜNÜ KULLANACAK
Sadettin Saran’ın Samandıra’daki durumu pozitife çevirmek için maddi gücünü de kullanmaya başlayacağı aktarıldı.
GALİBİYET PRİMLERİNE BAŞLANDI
Haberde ayrıca Sadettin Saran’ın Antalyaspor maçı ile beraber galibiyet primlerine başladığı belirtildi.
Kaynak:Milliyet