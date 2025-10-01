Ahmet Çakar Fenerbahçe Nice maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Fenerbahçe Nice maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe - Nice maçına dair konuşan Ahmet Çakar, mücadelenin beraberlikle sona ereceğini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

SRDJAN JOVANOVİC DÜDÜK ÇALACAK

UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanović yönetecek. Yardımcılıklarını Uroš Stojković ile Milan Mihajlović üstlenecek.

“BERABERE BİTER”

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Ahmet Çakar’dan maç sonucuna dair bir tahmin geldi. Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin Fransız ekibiyle berabere kalacağını dile getirdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Nice tahmini

DİNAMO ZAGREB’E MAĞLUP OLMUŞTU

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Fransız ekibi ise Roma’ya sahasında 2-1 kaybetmeşti.

