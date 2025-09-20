Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u kızdıracak sözler

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul devam ediyor. Mali sunumun ardından üyelerin konuşmalarına geçilirken Sadettin Saran cephesinden Murat Salar da bir konuşma yaptı.

Sadettin Saran yönetiminde mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olması beklenen Murat Salar eleştirilerde bulundu.

Murat Salar’ın sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin son açıklanan faaliyet raporunda açıklanan borç 21.5 Milyar TL. Mayıs ayından sonraki satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da bu rakama eklediğimizde, yaklaşık 150 milyon euro olduğunu düşünüyoruz, toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Stadyum, göğüs sponsorluğu, stadın isim hakkı düşülmeden söylüyorum. Borcun tahminin 30 Milyar TL'ye çıktığını tahmin ediyorum."

"FENERBAHÇE PARALI BAŞKANA MUHTAÇ DEĞİLDİR"

"Fenerbahçe'nin borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyet de bizde vardır. Fenerbahçe, dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür. Hiç kimseye muhtaç değildir, paralı başkana muhtaç değildir, başarılı başkana muhtaçtır!"

"YÖNETİM FENERBAHÇE CAMİASINI TERBİYE ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR"

"Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu? Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor!" mümkün görünmüyor."

"GEREKİRSE BU CAMİA BAŞARISIZ OLAN BAŞKANI GÖNDERİR"

"Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir."