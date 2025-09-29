Sadettin Saran biletini kesmeli diyerek açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyete rağmen oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu.

TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi değerlendirdiği açıklamalarında hem teknik heyete hem de oyunculara sert mesajlar gönderdi.

"EN CAN SIKICI KISMI TEMPO"

Fenerbahçe’nin temposuz oyununa dikkat çeken Yağcıoğlu, “En can sıkıcı kısım tempo. Toplu ya da topsuz oyunda çok ağır hareket ediyorlar. Tadic ve Dzeko gibi isimler sana skor getiriyordu ama artık oyun yine ağır gidiyor ve yönetilemiyor” ifadelerini kullandı.

Orta sahada İsmail Yüksek’in performansını öven yorumcu, “İkinci yarı tek başına oynadı adeta. Umarım formayı kolay kolay kimseye vermez” dedi.

"BELİRSİKLİK ETKİLİYOR"

Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği iddialarının sahaya yansıdığını savunan Yağcıoğlu, “Oyuncuların kafası sahada değil. Herkes teknik direktör değişikliğini konuşuyor. Oyuncu da ister istemez ‘Sen bana anlatıyorsun ama bir sonraki maçta yoksun’ diye düşünebilir. Bu belirsizlik acilen çözülmeli” diyerek yönetimi göreve çağırdı.

"BİRKAÇ OYUNCUNUN BİLETİNİ KESMELİ"

Kulüp Başkanı Sadettin Saran’a da çağrıda bulunan Yağcıoğlu, “Devam mı, tamam mı? Bu karar hemen verilmeli. Radikal bir adım atılmalı, birkaç oyuncunun bileti kesilmeli. Takıma hareket gelmesi için bu şart. Bunu bir dost uyarısı olarak alsınlar. Bu şekilde Fenerbahçe hiçbir başarı kazanamaz” diyerek sözlerini tamamladı.