Sadettin Saran biletini kesmeli diyerek açıkladı

Sadettin Saran biletini kesmeli diyerek açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'a seslendi. Yağcıoğlu Sarı Lacivertli takımdaki tehlikeye de dikkat çekti.

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyete rağmen oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu.
TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi değerlendirdiği açıklamalarında hem teknik heyete hem de oyunculara sert mesajlar gönderdi.

"EN CAN SIKICI KISMI TEMPO"

Fenerbahçe’nin temposuz oyununa dikkat çeken Yağcıoğlu, “En can sıkıcı kısım tempo. Toplu ya da topsuz oyunda çok ağır hareket ediyorlar. Tadic ve Dzeko gibi isimler sana skor getiriyordu ama artık oyun yine ağır gidiyor ve yönetilemiyor” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den Sadettin Saran iddiası: Bana olası gelmiyorVolkan Demirel'den Sadettin Saran iddiası: Bana olası gelmiyor

Orta sahada İsmail Yüksek’in performansını öven yorumcu, “İkinci yarı tek başına oynadı adeta. Umarım formayı kolay kolay kimseye vermez” dedi.

lker-yagcioglu.webp
İlker Yağcıoğlu Sadettin Saran'a seslendi

"BELİRSİKLİK ETKİLİYOR"

Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği iddialarının sahaya yansıdığını savunan Yağcıoğlu, “Oyuncuların kafası sahada değil. Herkes teknik direktör değişikliğini konuşuyor. Oyuncu da ister istemez ‘Sen bana anlatıyorsun ama bir sonraki maçta yoksun’ diye düşünebilir. Bu belirsizlik acilen çözülmeli” diyerek yönetimi göreve çağırdı.

saran.webp
Sadettin Saran'ın Tedesco kararı merakla bekleniyor

"BİRKAÇ OYUNCUNUN BİLETİNİ KESMELİ"

Kulüp Başkanı Sadettin Saran’a da çağrıda bulunan Yağcıoğlu, “Devam mı, tamam mı? Bu karar hemen verilmeli. Radikal bir adım atılmalı, birkaç oyuncunun bileti kesilmeli. Takıma hareket gelmesi için bu şart. Bunu bir dost uyarısı olarak alsınlar. Bu şekilde Fenerbahçe hiçbir başarı kazanamaz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Spor
Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması
Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması
Icardi'nin yeni adresi belli oldu
Icardi'nin yeni adresi belli oldu
Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike
Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike