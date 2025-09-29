Volkan Demirel'den Sadettin Saran iddiası: Bana olası gelmiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Volkan Demirel, mücadeleyi NOW'da değerlendirirken, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu.

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Demirel, Gökhan Gönül'ün ayrılık kararının Başkan Sadettin Saran değil teknik direktör Domenico Tedesco'nun aldığını dile getirdi.

''BENCE DOĞRU DEĞİL''

Tedesco'nun Gökhan Gönül açıklamasında Zeki Murat Göle'yi övmesine yorum yapan Demirel, "Başkasını överek Gökhan Gönül hakkında mesaj vermeye çalışmak doğru değil bence. İlla ki bir şeyler yaşanmış ki yollar ayrıldı. Bunun öncesi var mıydı, bu karar neden bu kadar ani alındı, bunları Tedesco’ya sormak lazım. En doğru cevabı o verecektir" dedi.

''BANA ENTERESAN GELDİ''

Volkan Demirel, Gökhan Gönül'e ulaşılamamasının kendisine enteresan geldiğini aktardı ve "Tümer Metin, ‘Gökhan’ı aradım açmadı, mesaj attım cevap vermedi’ dedi. Ben aramadım çünkü üstüme düşen bir şey değil ama Tümer ağabeyin aramasına rağmen açmaması bana enteresan geldi. Demek ki ortada bir şey var. Belki karşılıklı, belki tek taraflı ama sonuç olarak Gökhan Gönül şu an itibarıyla içeride değil" ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül Tedesco'nun yardımcılığını yapıyordu

''PEK OLASI GELMİYOR''

Gökhan Gönül kararını teknik direktör Tedesco'nun verdiğini dile getiren Volkan Demirel, "Benim Gökhan Gönül hakkında bildiğim özel bir şey yok ama bence bu karar Tedesco ile alakalı. Olayın buraya gelmesinde hocanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Başkanın mazbata süreciyle aynı döneme denk geldi ama başkanın doğrudan böyle bir tasarrufa girmesi bana pek olası gelmiyor. Daha çok hocanın kararı gibi duruyor" yorumunu yaptı.

''GÖKHAN GÖNÜL YOKTU''

Demirel son olarak, "Fenerbahçe çarşamba günü maç oynadı. Perşembe günü idmana çıkıldı ancak cuma günü yapılan antrenmanda Gökhan Gönül yoktu" şeklinde konuştu.

TEDESCO NE DEDİ?

Domenico Tedesco Gökhan Gönül ile alakalı, “Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman dışarıyla paylaşamayız.

Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi." ifadelerini kullandı.