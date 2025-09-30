Sadettin Saran barajı geçemedi

Area Araştırma tarafından yapılan “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2025” anketi ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

26 İLDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırma 24- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişi ile CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle yapıldı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TARAFTAR HANGİ TAKIMIN?

Yapılan araştırmada yüzde 28,3 ile Türkiye’de en çok Galatasaray taraftarının bulunduğu ortaya çıktı.

Ardından sırayla Fenerbahçe (yüzde 25,7), Beşiktaş (yüzde 14,9), Trabzonspor (yüzde 4,9) ve diğer futbol takımları (yüzde 4,7) geldi.

Yüzde 21,6 ise takım tutmadığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

SADETTİN SARAN’IN BAŞKANLIĞINA DAİR SORULAR SORULDU

Saran’ın Fenerbahçe Başkanı seçilmesi hakkında sorular soruldu.

Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçilmesini nasıl karşıladınız? sorusunu olumlu karşılayanların oranı yüzde 52,9, olumsuz karşılayanların oranı ise yüzde 14,8 olarak belirlendi.

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 32,3 olarak ortaya çıktı.

"Sadettin Saran başarılı olur mu" sorusuna sadece yüzde 44.3 evet dedi

SADETTİN SARAN BARAJI GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, Sadettin Saran başkanlığında başarılı olabilecek mi? sorusu soruldu ve evet cevabı yüzde 50 barajını geçemedi.

Soruya evet diyenlerin oranı yüzde 44,3, hayır diyenlerin oranı yüzde 25,9 ve fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 29,8 olarak belirlendi.