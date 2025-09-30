Sadettin Saran barajı geçemedi

Sadettin Saran barajı geçemedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran'ı yıkan anket sonucu açıklandı.

Area Araştırma tarafından yapılan “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2025” anketi ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

26 İLDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırma 24- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişi ile CATI (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle yapıldı.

Fenerbahçe Nice maçının hakemi belli olduFenerbahçe Nice maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE’DE EN ÇOK TARAFTAR HANGİ TAKIMIN?

Yapılan araştırmada yüzde 28,3 ile Türkiye’de en çok Galatasaray taraftarının bulunduğu ortaya çıktı.

Ardından sırayla Fenerbahçe (yüzde 25,7), Beşiktaş (yüzde 14,9), Trabzonspor (yüzde 4,9) ve diğer futbol takımları (yüzde 4,7) geldi.

Yüzde 21,6 ise takım tutmadığını belirtti.

anket.png

aa-20250924-39217095-39217094-fenerbahce-beko-besiktas-gain.jpg
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

SADETTİN SARAN’IN BAŞKANLIĞINA DAİR SORULAR SORULDU

Saran’ın Fenerbahçe Başkanı seçilmesi hakkında sorular soruldu.

Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçilmesini nasıl karşıladınız? sorusunu olumlu karşılayanların oranı yüzde 52,9, olumsuz karşılayanların oranı ise yüzde 14,8 olarak belirlendi.

Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 32,3 olarak ortaya çıktı.

anket1.png
"Sadettin Saran başarılı olur mu" sorusuna sadece yüzde 44.3 evet dedi

SADETTİN SARAN BARAJI GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, Sadettin Saran başkanlığında başarılı olabilecek mi? sorusu soruldu ve evet cevabı yüzde 50 barajını geçemedi.

Soruya evet diyenlerin oranı yüzde 44,3, hayır diyenlerin oranı yüzde 25,9 ve fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 29,8 olarak belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Spor
UEFA'nın İsrail kararı belli oldu
UEFA'nın İsrail kararı belli oldu
Burak Yılmaz Gaziantep'te kendini buldu
Burak Yılmaz Gaziantep'te kendini buldu