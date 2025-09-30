Fenerbahçe Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
JOVANOVIC'İN YARDIMCILARI STOJKOVIC VE MIHAJLOVIC
UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı
DÖRDÜNCÜ HAKEM SIMOVIC
Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
FENERBAHÇE İLK MAÇINI KAYBETTİ
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin tek golünü Sebastian Szymanski atarken, Dinamo Zagreb'in golleri Beljo (2) ve Bakrar'dan gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde:
2 Ekim: Fenerbahçe - Nice
23 Ekim: Fenerbahçe - Stuttgart
6 Kasım: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
27 Kasım: Fenerbahçe - Ferencvaros
11 Aralık: Brann - Fenerbahçe
22 Ocak: Fenerbahçe - Aston Villa
29 Ocak: FCSB - Fenerbahçe
Kaynak:Haber Merkezi / AA