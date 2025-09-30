Fenerbahçe Nice maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe Nice maçının hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Nice ile karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

jovanovic.jpg
Fenerbahçe - Nice maçının hakemi Srdjan Jovanovic

JOVANOVIC'İN YARDIMCILARI STOJKOVIC VE MIHAJLOVIC

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldıFenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı

DÖRDÜNCÜ HAKEM SIMOVIC

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇINI KAYBETTİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin tek golünü Sebastian Szymanski atarken, Dinamo Zagreb'in golleri Beljo (2) ve Bakrar'dan gelmişti.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi fikstürü şu şekilde:

2 Ekim: Fenerbahçe - Nice

23 Ekim: Fenerbahçe - Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım: Fenerbahçe - Ferencvaros

11 Aralık: Brann - Fenerbahçe

22 Ocak: Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak: FCSB - Fenerbahçe

Kaynak:Haber Merkezi / AA

