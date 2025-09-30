Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı
Yayınlanma:
Bir süredir sahalardan uzak olan ancak MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü bir haber daha geldi.
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan maçta sakatlanmıştı.
O günden bu yana sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü, sakatlığından dolayı 6 maçı kaçırdı.
Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak
NICE MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYORDU
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacağı maçın kadrosunda olması beklenen Jhon Duran'dan kötü bir haber daha geldi.
FENERBAHÇE'Yİ YIKAN HABER
Sabah'ta yer alan habere göre; Barcelona'da iğne tedavisi olduktan sonra İstanbul'a dönen ve MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran'ın ağrıları devam ediyor.
KADRODA YER ALMAYACAK
Milli ara sonrası hazır olacağı öne sürülen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın Nice maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.
Kaynak:Sabah