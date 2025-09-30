Fenerbahçe Nice maçı öncesi yıkıldı

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

O günden bu yana sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü, sakatlığından dolayı 6 maçı kaçırdı.

Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak

NICE MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYORDU

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacağı maçın kadrosunda olması beklenen Jhon Duran'dan kötü bir haber daha geldi.

Jhon Duran şu ana kadar 6 maç kaçırdı

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN HABER

Sabah'ta yer alan habere göre; Barcelona'da iğne tedavisi olduktan sonra İstanbul'a dönen ve MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran'ın ağrıları devam ediyor.

KADRODA YER ALMAYACAK

Milli ara sonrası hazır olacağı öne sürülen 21 yaşındaki Jhon Duran'ın Nice maçında da kadroda yer alması beklenmiyor.