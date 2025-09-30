Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak

Fenerbahçe gelecek sezon elit kategoride yer alacak
Yayınlanma:
Uluslararası sponsorluk piramidinde Fenerbahçe önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe, 2026-27 sezonu itibarıyla Adidas’ın "Yerel Elit Takımı" statüsüne yükselerek küresel futbol markaları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Bu özel kategori Sarı Lacivertli kulübe hem tasarım hem de ürün çeşitliliği açısından önemli ayrıcalıklar sunacak.

Yeni statüyle birlikte Fenerbahçe, Adidas’ın en prestijli ürün gamına erişim sağlayacak.

FARK YARATACAK AVANTAJLAR

Adidas'tan yapılan açıklamaya göre Sarı - Lacivertli kulüp; otantik maç formaları, trefoil logolu özel deplasman tasarımları, uzun kollu alternatifler, taraftarlara özel sınırlı üretim koleksiyonlar gibi seçeneklerle sahada ve tribünde fark yaratacak.

fener.jpg
Adidas'ın açıklaması Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

AVRUPA DEVLERİYLE BİRLİKTE YER ALACAK

Fenerbahçe, Adidas’ın sponsorluk piramidinde AS Roma, Newcastle United, Aston Villa ve Celtic gibi Avrupa’nın köklü kulüpleriyle aynı seviyeye yükselmiş oldu. Bu gelişme, Sarı Lacivertli kulübün uluslararası marka değerini de yükseltti.

Yeni sezonla birlikte Fenerbahçe taraftarları, kulübün tarihine ve kültürüne özel olarak tasarlanmış ürünlerle buluşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

