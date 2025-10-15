Sadettin Saran açıklamıştı: Gün bitmeden müjde geldi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanının salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

JHON DURAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran da takımla birlikte çalıştı.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Jhon Duran gerçekten sakat. İspanya'da doktoruyla görüştüm, MR'ını kendim gördüm. Kendisi takımla koşulara başladı, birkaç haftaya dönecek. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz” sözlerini sarf etmişti.