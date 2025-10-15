Fenerbahçe bir ismi daha sildi

Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer harekatı da sürüyor.

TEDESCO FRED’İN PERFORMANSINDAN RAHATSIZ

Sözcü’de yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yönetime raporunu sundu. Haberde, İtalyan teknik adamın özellikle Fred’in performansından rahatsız olduğu ve transfer istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE İKİ İSMİ RADARINA ALDI

Tedesco’nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Wendel ile McKennie’yi radarına aldı.

ÖNCELİK ZENIT’TEN WENDEL

İki isimden birini kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’nin önceliğinin Zenit forması giyen Wendel olduğu belirtildi.

14 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 14 maça çıkan Fred, 848 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu bir de gol kaydetti.