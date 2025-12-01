Rıdvan Dilmen'in takımıydı: Teknik direktörsüz kaldı

Rıdvan Dilmen'in takımıydı: Teknik direktörsüz kaldı
Yayınlanma:
Rıdvan Dilmen'in eski takımı Nazillispor'da tesis krizi sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Son sıradaki Nazillispor’da teknik direktör Yüksel Yeşilova, ikinci döneminde de kısa sürede görevinden ayrıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta galibiyet alamadan son sırada yer alan Nazillispor’da sular durulmuyor. Rıdvan Dilmen’in eski takımı olan Ege temsilcisinde, tesis krizi sonrası bu kez teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Yüksel Yeşilova, Eskişehirspor deplasmanında alınan yenilginin ardından kulüp ile yollarını ayırdı.

Nazillispor yasak dinlemediNazillispor yasak dinlemedi

Sezon içinde göreve gelen Yeşilova, Romanya Futbol Federasyonu’ndaki diploma sıkıntısı nedeniyle resmi imza atmadan takımdan ayrılmıştı. Eskişehirspor maçı öncesi yeniden göreve başlayan deneyimli teknik adamın ikinci dönemi de kısa sürdü.

nazilli.jpg

VEDA MESAJI YAYINLADI

Ayrılık sonrası açıklama yapan Yeşilova, “Nazillispor kulübü ile yapılan son görüşmede fikir ayrılığı nedeni ile görevime devam etmeme kararı aldım. Oysa Nazilli’ye severek gelmiştim, çok da sevmiştim ama nasip buraya kadarmış. Nazillispor’a ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DİKİŞ TUTMUYOR

Yeşilova, geçen sezon başında da Nazillispor’da resmi maça çıkmadan görevinden ayrılmıştı. Bu son gelişme, kulüpte yaşanan teknik direktör istikrarsızlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Rıdvan Dilmen'in futbol hayatına başladığı Nazillispor’da yaşanan krizler, hem tesis sorunları hem de teknik direktör değişiklikleriyle camiada şok etkisi yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Spor
Derbi için 30 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıktılar
Derbi için 30 otobüsle Kadıköy'e doğru yola çıktılar
Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu
Galatasaray'da derbiye saatler kala belli oldu
Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi
Fenerbahçe Galatasaray’ı 2-1 yendi: U 19’da zafer son dakikada geldi