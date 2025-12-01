Rıdvan Dilmen'in takımıydı: Teknik direktörsüz kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup’ta galibiyet alamadan son sırada yer alan Nazillispor’da sular durulmuyor. Rıdvan Dilmen’in eski takımı olan Ege temsilcisinde, tesis krizi sonrası bu kez teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Yüksel Yeşilova, Eskişehirspor deplasmanında alınan yenilginin ardından kulüp ile yollarını ayırdı.

Nazillispor yasak dinlemedi

Sezon içinde göreve gelen Yeşilova, Romanya Futbol Federasyonu’ndaki diploma sıkıntısı nedeniyle resmi imza atmadan takımdan ayrılmıştı. Eskişehirspor maçı öncesi yeniden göreve başlayan deneyimli teknik adamın ikinci dönemi de kısa sürdü.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Ayrılık sonrası açıklama yapan Yeşilova, “Nazillispor kulübü ile yapılan son görüşmede fikir ayrılığı nedeni ile görevime devam etmeme kararı aldım. Oysa Nazilli’ye severek gelmiştim, çok da sevmiştim ama nasip buraya kadarmış. Nazillispor’a ligde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DİKİŞ TUTMUYOR

Yeşilova, geçen sezon başında da Nazillispor’da resmi maça çıkmadan görevinden ayrılmıştı. Bu son gelişme, kulüpte yaşanan teknik direktör istikrarsızlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Rıdvan Dilmen'in futbol hayatına başladığı Nazillispor’da yaşanan krizler, hem tesis sorunları hem de teknik direktör değişiklikleriyle camiada şok etkisi yarattı.