Nazillispor yasak dinlemedi

Nazillispor yasak dinlemedi
Yayınlanma:
3. Lig 4. Grup'ta sezona Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Nazillispor, transfer yasağına rağmen kadrosunu güçlendirme çabalarını sürdürüyor.

Ege temsilcisi mevcut kısıtlamaları aşmak için dikkat çekici bir strateji izliyor. Nazillispor, yeni transferlerini amatör statüye geçirerek sahada değerlendirme yoluna gitti.
Geçen sezondan yalnızca 4 profesyonel oyuncusu kalan kulüp, bu sezon kadrosunu büyük ölçüde amatör statüdeki isimlerle oluşturuyor.

FURKAN İMZAYI ATTI

Pazarspor’dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ile sözleşme imzalayan Nazillispor, tecrübeli oyuncuyu da amatör statüye geçirerek kadrosuna dahil etti. Yılgın, savunma hattında liderlik rolü üstlenmesi beklenen isimlerden biri olacak.

nazillisporda-transfer-suruyor-904665-268755.jpg
Nazillispor'da imzalar atılmaya devam ediyor

Nazillispor, geleceğe yatırım kapsamında altyapıya da yöneldi. Şirinyer FK’dan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Kabadayı, siyah-beyazlıların altyapı kadrosuna katıldı. Kabadayı’nın kısa sürede A takıma yükselmesi ve gelişim göstermesi hedefleniyor.

PLANLAMA SÜRÜYOR

Transfer yasağı nedeniyle yaşanan kadro sıkıntısına rağmen Nazillispor yönetimi, alternatif çözümlerle takımın rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Teknik heyet, yeni isimlerin uyum sürecini hızlandırarak ligde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

