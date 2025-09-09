Nazillispor yasak dinlemedi
Ege temsilcisi mevcut kısıtlamaları aşmak için dikkat çekici bir strateji izliyor. Nazillispor, yeni transferlerini amatör statüye geçirerek sahada değerlendirme yoluna gitti.
Geçen sezondan yalnızca 4 profesyonel oyuncusu kalan kulüp, bu sezon kadrosunu büyük ölçüde amatör statüdeki isimlerle oluşturuyor.
FURKAN İMZAYI ATTI
Pazarspor’dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ile sözleşme imzalayan Nazillispor, tecrübeli oyuncuyu da amatör statüye geçirerek kadrosuna dahil etti. Yılgın, savunma hattında liderlik rolü üstlenmesi beklenen isimlerden biri olacak.
Nazillispor, geleceğe yatırım kapsamında altyapıya da yöneldi. Şirinyer FK’dan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Kabadayı, siyah-beyazlıların altyapı kadrosuna katıldı. Kabadayı’nın kısa sürede A takıma yükselmesi ve gelişim göstermesi hedefleniyor.
PLANLAMA SÜRÜYOR
Transfer yasağı nedeniyle yaşanan kadro sıkıntısına rağmen Nazillispor yönetimi, alternatif çözümlerle takımın rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Teknik heyet, yeni isimlerin uyum sürecini hızlandırarak ligde çıkış yakalamayı hedefliyor.