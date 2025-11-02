Rıdvan Dilmen Galatasaray derbisi sonrası Trabzonspor'a müjdeyi verdi

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu Oulai’nin performansına dikkat çekti.

RIDVAN DİLMEN’DEN OULAI’YE ÖVGÜ

Oyuncunun çok önemli yerlere geleceğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Gelelim Oulai'ye... Nasıl bir oyuncu? Ben orta saha oyuncusuydum. Profesyonel kariyerimin ilk 4 yılında tam bir 8 numaraydım. Zaman zaman da yoklukta merkezde oynatıyorlardı. 4 yıl sonra öne attılar beni, aslında ben orta sahada da iyi bir oyuncuydum. Oulai'yi özellikle izledim birkaç haftadır... Şöyle söyleyeyim; ligimizde 3-4 sene sonra çok önemli yerlere gelebilecek, transfer yapabilecek bir potansiyel görüyorum” sözlerini sarf etti.

5.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER EDİLDİ

19 yaşındaki genç orta saha sezon başında Fransız ekibi Bastia’dan transfer edildi. Bordo-mavililer, Oulai için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.