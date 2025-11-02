Galatasaray'da Uğurcan Çakır hatası: Maç sonu çok sert yüklendi

Galatasaray'da Uğurcan Çakır hatası: Maç sonu çok sert yüklendi
Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından konuşan Hasan Şaş, Uğurcan Çakır'ın röportaj alanına yollanmasına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

“3 PUAN ALMAK İSTİYORDUK AMA OLMADI”

Karşılaşmanın ardından röportaj alanına gelen Uğurcan Çakır, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik. Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı” sözlerini sarf etti.

“UĞURCAN ÇAKIR’I DA MI KAYBETMEK İSTİYORSUNUZ”

Uğurcan Çakır’ın eski takımına karşı oynadığı maçın ardından röportaja yollanması Hasan Şaş’ın tepkisini çekti.

Yapılanın büyük bir iletişim hatası olduğunu vurgulayan Hasan Şaş, “Trabzonspor-Galatasaray maçından sonra Uğurcan Çakır demeç vermeye çıkarılır mı ya? Bu nasıl bir iletişim! Kim ya sizin iletişimciniz, kim? Uğurcan Çakır'ı da mı kaybetmek istiyorsunuz? Ya bu çocuk zaten sıkıntıda, zaten binlerce mesaj alıyor. Sanki çocuk cinayet işlemiş gibi bir hareket ediliyor” sözlerini sarf etti.

