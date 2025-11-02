Ahmet Çakar Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için çok net konuştu

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray ikinci kez yaşadı

Karşılaşmanın son dakikalarında Victor Osimhen’in ceza sahasında kaldığı pozisyon maça dair en çok tartışılan konulardan biri oldu. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken hakem Cihan Aydın devam kararı verdi.

“PENALTI DEĞİL”

Pozisyonu Sabah’taki yazısında değerlendiren Ahmet Çakar, Cihan Aydın’ın doğru karar verdiğini aktardı. Ahmet Çakar yazısında “Son dakikalarda Galatasaray, Osimhen ile penaltı bekledi ama penaltı değil. Osimhen, Trabzonsporlu oyucunun uzanmış ayağının üzerine kendini bırakıveriyor” sözlerini sarf etti.

“BÖYLESİNE BİR MAÇTA ÇOK İYİYDİ”

Ahmet Çakar, Cihan Aydın’ın derbi performansı için ise “Maç masa başında zordu. Bahis skandalı hakemlerin işini daha da zorlaştırdı ama ben Cihan Aydın'ı beğendim. Belki bir iki sarı kart verebilirdi, biriki faulü yanlış verdi ama böylesine bir maçta bana göre çok iyiydi” ifadelerini kullandı.