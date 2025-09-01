Ricardo Esgaio Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Portekizli sağ bek Ricardo Esgaio’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sporting Lizbon’dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı. R

icardo Esgaio, Portekiz ekibi Sporting Lizbon formasıyla 9 sezon, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 kez de Portekiz Süper Kupası kazandı.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri de bulunan oyuncumuz Ricardo Esgaio’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.

Ana sponsorumuz Mısırlı’nın önemli katkıları ile gerçekleştirilen transfer sebebiyle Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı’ya teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.