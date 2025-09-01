Ricardo Esgaio Süper Lig'de

Ricardo Esgaio Süper Lig'de
Yayınlanma:
Fatih Karagümrük önemli bir transfere imzasını attı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Portekizli sağ bek Ricardo Esgaio’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sporting Lizbon’dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı. R
icardo Esgaio, Portekiz ekibi Sporting Lizbon formasıyla 9 sezon, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 kez de Portekiz Süper Kupası kazandı.

fatih-karagumruk-ricardo-esgaioyu-duyu-892977-265195.jpg

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri de bulunan oyuncumuz Ricardo Esgaio’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.
Ana sponsorumuz Mısırlı’nın önemli katkıları ile gerçekleştirilen transfer sebebiyle Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı’ya teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Spor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi: Tesislere akın ettiler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi: Tesislere akın ettiler
Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Galatasaray'da ayrılık resmileşti