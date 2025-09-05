Recep Uçar milli takımı ağırladı

Recep Uçar milli takımı ağırladı
Yayınlanma:
Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nı Kayacık Tesisleri'nde ağırladı.

RECEP UÇAR VE MONTELLA BİR ARAYA GELDİ

Uçar, millilerin tesislerdeki antrenmanı öncesi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve beraberindekiler de ay-yıldızlıları ziyaret ederek, İspanya karşısında başarı diledi.

HEYET HACIOSMANOĞLU İLE DE BULUŞTU

Heyet burada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir araya geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

